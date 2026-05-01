演歌歌手小林幸子（72）が1日までに、インスタグラムを更新。4月29日に出演した「NAONのBUNTAI」について、振り返った。

「NAONのBUNTAIやりきってきました!!」とすると、「ロックのパワーはすごい、寺田恵子ちゃんそしてSHOW−YAのパワーもすごすぎる！！ 袖から見ていて、最後終わるのが切なくなるくらい楽しめました」とした。

「ちょっとニュースになっちゃって、ご心配おかけしてますが、幸子元気です！！ 大丈夫です」などとつづり、SHOW−YAメンバー、相川七瀬、杏子らとの豪華ショットや寺田恵子とのツーショット写真などを投稿した。

「NAONのBUNTAI」は女性アーティストによるロックフェス。87年、SHOW−YAプロデュースにより、東京・日比谷野外音楽堂で「NAONのYAON」としてスタート。同所が改修となり、今年は神奈川・横浜BUNTAIに会場を移し、通算20回目の開催となった。

小林は同フェスに初降臨。歌唱後、ステージに設置されたスピーカーにつまずいて転倒。会場が息をのむ事態となったが、その後立ち上がる寺田とのトークを披露していた。