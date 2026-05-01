お笑いコンビ、ふくらすずめのはじめ（32）が1日までにインスタグラムを更新。解散を発表した。

はじめは「ご報告」とし「急なご報告になり申し訳ございませんが、4月末をもちまして、ふくらすずめを解散する事になりました。相方と話し合った結果、今後やりたい事や活動の方向性に違いがあり、それぞれのお互いの進む道を尊重し解散することになりました」と解散を報告した。

続けて「約6年ここまでコンビで活動できたのはライブを見に来てきていただいた方をはじめ多くの方に応援していただいたおかげです。本当に感謝申し上げます。また、多くの方に期待や応援の声をいただいている中で急な形でこのような報告になってしまったこと、大変申し訳ございません」と感謝と謝罪を伝えた。

はじめは「私個人といたしましては、当分はメインでSNSや個人の活動をこれまで以上に注力して参ります。また、すぐに相方を見つけるといった予定はございませんが、自分の形を探しつつも、ライブには出る事はどこかで続けていきたいと考えております。また今年は、あの映画の公開にあやかり、イベント、ライブも企画しております」と今後について言及し「長くなりましたが、今後とも『はじめ』をよろしくお願いします はじめ」と自身の名で投稿を結んだ。

この投稿にフォロワーからは「コンビとして、沢山の笑いをありがとうございました」「いい方向に進んでいけますように」「解散しても応援させてください」とコメントが寄せられている。

ふくらすずめは、はじめと山本俊太朗（32）によるコンビ。20年11月に結成した。はじめは「トイ・ストーリー」のキャラクター、バズ・ライトイヤーのものまねで知られている。