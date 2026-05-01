世界情勢の変化がガソリン価格に大きな影響を及ぼしていますが、みなさんはいくらになると「高い」と感じますか。パーク24株式会社（東京都品川区）が実施した「ガソリン価格とクルマの利用」に関する調査によると、レギュラーガソリン価格が1リットルあたり「150円以上」になると高く感じるドライバーが多いことがわかりました。



【調査結果】「高い」と感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格は？

調査は、同社が運営するドライバー向け会員制サービス『タイムズクラブ』の会員4752人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「高い」と感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格は、「150円以上」（36％）が最も多く、次いで「160円以上」（22％）、「140円以上」（15％）となり、25年調査に約3割を占めていた170円〜200円以上が14％と大きく減少。暫定税率廃止によりガソリン価格が落ち着き、消費者の価格感覚に変化が見られる結果となりました。



過去10年間の推移をアンケート実施年ごとに見ると、2016年は「130円以上」（36％）、2019年は「140円以上」（40％）、2022年以降は「150円以上」（30％）と上昇傾向が続く一方、昨年より低い価格帯へ回答が分散しており、これまで上昇し続けてきた高いと感じるガソリン価格が少し下がり始めている様子がうかがえます。



しかし、クルマの利用頻度について「ガソリン価格によって変わる」と答えた人は33％にとどまり、「変えたいが変えられない」（29％）と「変わらない」（38％）を合わせて約7割が利用頻度に変化はないと回答。



特に「毎日」利用する人では「変えたいが変えられない」（48％）が約半数にのぼり、クルマの生活への密着度が高い層は、価格変動による負担を吸収せざるを得ないという状況が、改めて浮き彫りになりました。



そこで、「ガソリン価格が高いと感じる時に工夫していること」を聞いたところ、「給油時に会員割引やカード特典を活用する」「少しでも安いガソリンスタンドを探して給油する」（いずれも41％）が最も多くなったほか、「急加速・急減速などを避けたエコドライブを心がける」（28％）という回答も見られました。