これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ミャクミャク文具缶」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク文具缶BOOK』（宝島社）の「ミャクミャク文具缶」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」が見逃せない！


宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。

大人気「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが秀逸！


大阪・関西万博のお土産として絶大な人気を誇った「マイドオオキニ缶」とのコラボレーションが実現しました。公式キャラクターのミャクミャクが描かれたレトロで可愛らしい缶ケースは、ファンならずとも欲しくなるクオリティです。縦11×横8×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、小物入れとして重宝します。

豪華ミニ文具6点セットが詰まった贅沢な内容


缶の中には、ホチキス、ハサミ、マスキングテープ、丸クリップ、付箋、そしてジッパーバッグという計6点ものミニ文具が詰まっています。どのアイテムにもミャクミャクがデザインされており、本誌でしか手に入らない非常にレアなアイテムばかり。ハサミにはカバーが付いていたり、ホチキスには針が付属していたりと、実用性も兼ね備えた充実のセット内容となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)