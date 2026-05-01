【付録】「ミャクミャク文具缶」が付いてくる！ 予約必須の『ミャクミャク文具缶BOOK』は6月3日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク文具缶BOOK』（宝島社）の「ミャクミャク文具缶」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
大阪・関西万博のお土産として絶大な人気を誇った「マイドオオキニ缶」とのコラボレーションが実現しました。公式キャラクターのミャクミャクが描かれたレトロで可愛らしい缶ケースは、ファンならずとも欲しくなるクオリティです。縦11×横8×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、小物入れとして重宝します。
缶の中には、ホチキス、ハサミ、マスキングテープ、丸クリップ、付箋、そしてジッパーバッグという計6点ものミニ文具が詰まっています。どのアイテムにもミャクミャクがデザインされており、本誌でしか手に入らない非常にレアなアイテムばかり。ハサミにはカバーが付いていたり、ホチキスには針が付属していたりと、実用性も兼ね備えた充実のセット内容となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」が見逃せない！
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
大人気「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが秀逸！
大阪・関西万博のお土産として絶大な人気を誇った「マイドオオキニ缶」とのコラボレーションが実現しました。公式キャラクターのミャクミャクが描かれたレトロで可愛らしい缶ケースは、ファンならずとも欲しくなるクオリティです。縦11×横8×高さ3cmのコンパクトなサイズ感で、小物入れとして重宝します。
豪華ミニ文具6点セットが詰まった贅沢な内容
缶の中には、ホチキス、ハサミ、マスキングテープ、丸クリップ、付箋、そしてジッパーバッグという計6点ものミニ文具が詰まっています。どのアイテムにもミャクミャクがデザインされており、本誌でしか手に入らない非常にレアなアイテムばかり。ハサミにはカバーが付いていたり、ホチキスには針が付属していたりと、実用性も兼ね備えた充実のセット内容となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)