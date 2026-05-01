【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは可憐な野の花
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、山野に咲く可憐な多年草、1日の終わりに交わす大切なあいさつ、そして自然の息吹を感じさせる淡い色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
□□れ
おや□□
う□□どり
ヒント：夜、眠りにつく直前の相手に対して使われる、1日の締めくくりのあいさつは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すみ」を入れると、次のようになります。
すみれ（菫）
おやすみ（お休み）
うすみどり（薄緑）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然界の植物、日常のコミュニケーション、そして色彩の表現という、異なる領域から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すみ」という共通の音が、それぞれの言葉の中で異なる役割を担いながら、言葉全体をあざやかに形作っています。聞き慣れた単語を音の単位で捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、山野に咲く可憐な多年草、1日の終わりに交わす大切なあいさつ、そして自然の息吹を感じさせる淡い色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□れ
おや□□
う□□どり
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正解：すみ正解は「すみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すみ」を入れると、次のようになります。
すみれ（菫）
おやすみ（お休み）
うすみどり（薄緑）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然界の植物、日常のコミュニケーション、そして色彩の表現という、異なる領域から言葉を組み合わせました。ひらがなの「すみ」という共通の音が、それぞれの言葉の中で異なる役割を担いながら、言葉全体をあざやかに形作っています。聞き慣れた単語を音の単位で捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)