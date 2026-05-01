プロボクシング・ダブル世界タイトルマッチの前日公開計量が1日に行われ、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手と挑戦者・中谷潤人選手が登場。ともに一発クリアすると、会場につめかけた多くのファンから歓声が飛び、会場は盛り上がりと興奮、緊張が渦巻く独特の雰囲気に包まれました。

両者の計量の前には、もう一つの世界戦で対戦するWBC世界バンタム級王者・井上拓真選手と、日本人男子初の5階級制覇を目指す挑戦者・井岡一翔選手が登場し、こちらもともに一発クリア。拓真選手は53.4キロ、井岡選手はリミットの53.5キロと完璧な調整を見せました。

そしてメインの井上尚弥選手と中谷選手の登場の際には、照明による華美な演出とマイクによるコールがなされ、早くも会場が興奮に包まれるなか両者が登場しました。

先に中谷選手が計量台に乗り55.1キロ、続いて井上選手がリミットの55.3キロでクリア。フォトセッション後にはフェイスオフを行い、互いにうっすらと笑みを浮かべつつも、眼光鋭く相手を凝視し続けました。

フェイスオフを終えた2人は両手でがっちり握手。その姿に観客から大きな声援が飛びます。その声に井上選手は、堂々たる王者の風格を漂わせながら冷静に手を挙げて応え、一方、中谷選手は彼にしては珍しく、気合いの声を張り上げて応え、明日にかける気持ちの強さや闘志をあらわにしました。

ついに舞台は整い、明日2日、無敗で世界最高峰のボクサー同士の直接対決が東京ドームにて開催されます。