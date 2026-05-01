GW後半は荒れた天気に注意 ＜3日から4日にかけて再び低気圧が接近＞

ゴールデンウィーク後半は、前半から一転して、全国的に荒れた天気でのスタートとなります。特に北日本や北陸では暴風に警戒が必要です。

しています。

＜1日から2日：北陸・東北で暴風に警戒、全国的に大雨のおそれ＞

1日は、上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海を発達しながら進む見込みです。また、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となります。

北陸地方では2日にかけて、東北地方では2日は、非常に強い風が吹き荒れ、海は大しけとなるでしょう。「暴風」に警戒が必要です。

北日本から東日本では2日にかけて、大雨となる所があるでしょう。

＜3日（日・憲法記念日）～4日（月・みどりの日）にかけて再び低気圧が接近＞

3日（火）になると、新たな低気圧が日本海を発達しながら進む見込みです。西日本では雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。

また、東日本から西日本にかけて風が強く吹き、波が高くなる見込みです。

連休後半の4日（月・祝）にかけても、前線や低気圧の影響で全国的に雨の降る所が多くなるでしょう。

5日以降は高気圧に覆われ、北日本から西日本にかけては晴れや曇りの日が多くなりますが、沖縄・奄美地方では前線の影響でぐずついた天気が続く見込みです。

＜警戒・注意事項のまとめ＞

気象台は、北陸地方、東北地方では暴風に警戒するよう呼びかけています。 また、全国的に土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風や高波に注意・警戒が必要です。

落雷や降ひょう、竜巻などの激しい突風にも注意してください。

ゴールデンウィーク後半を利用して移動やレジャーを予定されている方は、最新の気象情報と交通情報をこまめに確認してください。

しています。

・