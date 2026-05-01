YG新ガールズグループ3人目公開 2012年生まれ・13歳のメンバーに驚愕
【モデルプレス＝2026/05/01】韓国大手芸能事務所YG ENTERTAINMENTが30日までに、公式YouTubeチャンネルにて新ガールズグループの3人目のメンバーKAYCI（ケイシー）を公開。2012年生まれ13歳のKAYCIに注目が集まっている。
【写真】韓国大手事務所が公開した新グループの13歳メンバー
YG ENTERTAINMENTは30日、新ガールズグループ3人目のメンバーKAYCIのパフォーマンス動画を公式YouTubeにて公開。動画ではAdeleの「When We Were Young」を歌っている。
KAYCIは韓国国籍の2012年生まれ、13歳。韓国人の父と中国人の母を持ち、母国語は中国語だと公開されている。
「12line若すぎる」「2012年生まれって…」「とても若いのに才能がある」「メインボーカルに相応しい歌声」など世界中から反響が集まっている。
YGエンタはこれまでに、EVELLI（イベリ）とCHANYA（チャンヤ）、KAYCIの 3人のメンバーを公開してきた。BLACKPINK（ブラックピンク）、BABYMONSTER（ベイビーモンスター）の後を継ぐ次世代の4人組ガールズグループと発表されている。残り1人のメンバーにも期待の目が向けられている。（modelpress編集部）
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◆YG ENTERTAINMENT、新ガールズグループ3人目のメンバーを公開
YG ENTERTAINMENTは30日、新ガールズグループ3人目のメンバーKAYCIのパフォーマンス動画を公式YouTubeにて公開。動画ではAdeleの「When We Were Young」を歌っている。
◆3人目のメンバーKAYCIへの反響
「12line若すぎる」「2012年生まれって…」「とても若いのに才能がある」「メインボーカルに相応しい歌声」など世界中から反響が集まっている。
YGエンタはこれまでに、EVELLI（イベリ）とCHANYA（チャンヤ）、KAYCIの 3人のメンバーを公開してきた。BLACKPINK（ブラックピンク）、BABYMONSTER（ベイビーモンスター）の後を継ぐ次世代の4人組ガールズグループと発表されている。残り1人のメンバーにも期待の目が向けられている。（modelpress編集部）
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