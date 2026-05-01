ボクシングのダブル世界戦（２日・東京ドーム）の計量が１日、東京都内で行われ、出場４選手とも１回でパスした。

メインの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は５５・３キロ、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は５５・１キロ。井上尚は減量について「一番、スムーズにいった気がする。減量すらも楽しめた」とし、試合に向け、「どう戦うかというものはひとつではなく、いろいろと自分の中で考えはある。それを明日、感じたままに動きたい」と語った。

中谷も「ばっちりです。しっかり悔いなく仕上げることができた。あとは明日までリカバリーに集中してやるだけ」とし、試合に向け「僕自身、積み上げてきたものが出るリングになる。歩んできた僕のストーリーをしっかり発揮して勝利したい」と抱負を述べた。

世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチに出場する王者の井上拓真（大橋）は５３・４キロ、日本男子初の５階級制覇を狙う同級４位の井岡一翔（志成）は５３・５キロでパスした。戦績は井上尚が３２勝（２７ＫＯ）、中谷が３２勝（２４ＫＯ）。井上拓は２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。