自宅で転倒し、負傷した俳優小堺一機（70）が、出演予定だったミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」博多座公演（6〜28日）を休演する。博多座が1日、発表した。

小堺は3月31日に自宅で転倒し、入院。4月7日から東京・日生劇場で上演された同ミュージカルを休演した。4月13日には退院し、翌14日には所属事務所は、「左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸」だったと明らかにしていた。

小堺が演じる予定だった「ジョーじいちゃん」役は、東京公演に引き続き、聖司朗が務める。

博多座はこの日、公式サイトも更新し、小堺の休演を報告するとともに、小堺のコメントも伝えた。発表は以下の通り

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平素より博多座にご愛顧を賜りまして、誠に有難うございます。

ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』に出演を予定しておりました、

ジョーじいちゃん役の小堺一機は、怪我療養のため、博多座公演（5／6〜5／28）を休演させていただく事となりました。

東京公演に引き続き、同役は聖司朗が務めます。

なお、聖司朗に代わり、ジェリー役は佐渡海斗が務めさせていただきます。

お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。

心より深くお詫び申し上げます。

誠に恐れ入りますが、出演者変更に伴う他日への変更・払戻しはいたしかねます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

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小堺一機のコメント

本当に沢山の皆様からの応援をいただき無事退院した現在、舞台復帰に向けて毎日リハビリをしています。ジョーじいちゃんに戻るためには“体をバネのように”しなければいけませんので、もう少しだけ療養リハビリさせていただきます。

楽しみにしてくださっていた皆様には改めて心よりお詫び申し上げます。

ご来場の皆様、夢のような工場見学をどうぞ引き続きお楽しみください。 小堺一機