暑くなる前にゲットしてーーーッ！【3COINS】ブルー × チェックが爽やか♡「新・保冷グッズ」

暑さが本格的になる前に、冷やしながら食品や飲み物を持ち歩ける、保冷グッズを用意しておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】ではブルー × チェックが映える、目でも涼を感じられそうな新作保冷バッグが登場しています。今回は、1つあれば頼りになりそうなバッグと、保冷バッグとのセット使いにもおすすめしたい保冷剤をピックアップ。ゴールデンウイーク中や、夏のレジャー等にも重宝するはず。ぜひチェックしてみてください。

これからのレジャーに大活躍しそう！

暑い日に食品や飲み物の温度管理に役立つ「保冷バッグ」。500ｍlのペットボトルが6本入るサイズで、弁当や食材、ボトルや缶入りの飲み物を冷たいまま持ち歩くのに便利です。ブルーのチェック柄を全面にあしらった、爽やかなデザインもポイント。英字ロゴがワンポイントになった、デザイン性にも注目です。公式サイトによれば、「長めの持ち手で肩に掛けられ、持ち運びにも便利」とのことで、実用性の高さもうかがえます。価格は、\660（税込）。

保冷剤もおしゃれに！

2個セットで\330（税込）という、手頃さが嬉しい「保冷剤セット」。片方はブルーのチェック柄、もう片方は保冷バッグとおそろいのロゴが入ったシックなデザインです。どちらも涼しげで夏に使うのに、ぴったりかも。公式サイトによれば、「大・小のサイズ違いで、用途に合わせて使えます」とのこと。保冷バッグに入れて使うのはもちろん、毎日の弁当の保冷にも使えそう。真夏のレジャーでは、タオルに包んで体に当てて、クールダウンもできそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino