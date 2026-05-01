大手食品メーカー｢ミツカン｣は中東情勢の影響を受け、納豆商品を最大2割値上げすると発表しました。

【写真を見る】｢ミツカン｣ 納豆“最大2割”の値上げへ パックや包装フィルムに使う｢ナフサ｣が高騰 きょうから販売休止商品も

愛知県半田市に本社を置く大手食品メーカー｢ミツカン｣は、6月1日から納豆商品すべてで最大2割の値上げを行います。



例えば、｢金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれ｣や｢金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆｣は、参考小売価格を現在の235円から2割ほど値上げし、281円に変更します。

原因が…パックや包装フィルムに使われる「ナフサ」

大豆やタレの原料費の上昇に加え、中東情勢の影響で、パックや包装フィルムに使われるナフサの価格高騰が値上げの要因ということです。

また、需要が増えて十分な数を確保できないとして、一部商品の販売を5月1日から休止します。

ミツカンは｢引き続き状況を注視しつつ、品質の維持･向上や容器･技術開発に取り組む｣などとコメントしています。

価格改定・販売休止の対象商品は？

【価格改定】

・対象商品：納豆商品 全19商品

・改定時期：2026年6月1日（月）～

・改定内容：対象商品の参考小売価格（税別）で6％～20％

【休売】対象商品

・金のつぶ 梅風味黒酢たれ3P

・金のつぶ 梅風味黒酢たれ北3P

・くめ納豆 北海道納豆ミニ3

・なっとういち 『押すだけプシュッ！と』超小粒3P