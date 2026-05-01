岸谷蘭丸、全国1位だった教科「勉強したことなかったけど…」 幼少期の経験に感謝も
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が、5月1日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。全国1位だった教科を明かした。
【写真】金髪じゃない！！新鮮なヘアカラーを披露した岸谷蘭丸
この日は「今話題の実業家！謎多き岸谷蘭丸の(秘)素顔を深掘りSP」と題し、病気に苦しんだ幼少期や海外の名門大学入学など、岸谷のこれまでの人生について振り返った。
岸谷の人生をボードで振り返る中、3歳ごろに若年性リウマチ（若年性持発性関節炎）を発症したことを明かし、小学生当時は週末に入院して、平日は学校に行く生活を続けていたという。その結果、小学生の頃は読書ばかりしていたといい「やれることが本読みくらいだったので、小説も読んでいましたし、小1から新聞を読んでいて」と語った。
岸谷はその後、早稲田実業学校中等部に入学するが、中学受験直前はゲームにはまり成績も大きく落ち込んだという。その中でも、受験に合格した理由については「6歳のときに本をいっぱい読んでいたのは効きましたね。国語の勉強したことなかったけど、ずっと全国1位とかだったので」と明かし、スタジオを驚かせた。
岸谷は2001年7月7日生まれ。2021年、柚木蘭丸という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。22年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学。翌年、自身の会社「MMBH」を設立。父親は、俳優の岸谷五朗、母親はミュージシャンの岸谷香。
【写真】金髪じゃない！！新鮮なヘアカラーを披露した岸谷蘭丸
この日は「今話題の実業家！謎多き岸谷蘭丸の(秘)素顔を深掘りSP」と題し、病気に苦しんだ幼少期や海外の名門大学入学など、岸谷のこれまでの人生について振り返った。
岸谷の人生をボードで振り返る中、3歳ごろに若年性リウマチ（若年性持発性関節炎）を発症したことを明かし、小学生当時は週末に入院して、平日は学校に行く生活を続けていたという。その結果、小学生の頃は読書ばかりしていたといい「やれることが本読みくらいだったので、小説も読んでいましたし、小1から新聞を読んでいて」と語った。
岸谷は2001年7月7日生まれ。2021年、柚木蘭丸という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。22年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学。翌年、自身の会社「MMBH」を設立。父親は、俳優の岸谷五朗、母親はミュージシャンの岸谷香。