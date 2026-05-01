【Prime Video】『コナン』劇場版28作品など見放題配信中！関連タイトル一覧
Prime Videoは現在、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に合わせて、世界初配信となる劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめとする劇場版全28作品や関連作品を見放題配信中。また、最新のテレビシリーズであるシーズン31は各話テレビ放送終了後から最新話を見放題最速配信している。
【写真】見たことない！街中を走った『コナン』トラック
原作コミックスは全世界で累計発行部数2億7000万部を突破し、テレビアニメシリーズも今年放送30周年を迎えた『名探偵コナン』。劇場版作品はPrime Videoでも好評で、配信開始後には、Prime Videoの「映画Top10」を劇場版『名探偵コナン』作品が独占した（※4月16日9時時点）。
中でも昨年上映された劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』は、Prime Videoの視聴ランキング1位を獲得し（4月16日時点）、現在は212件のグローバル評価★4.7の高評価を獲得している（4月28日時点）。
■GWのお出かけ時間もリラックス時間も、Prime Videoで「極上のシアタータイム」に
株式会社インテージの調査によれば、今年のゴールデンウィークの予算は2023年以降最低の水準で、「予定なし」と回答した人は前年よりも増えているという。
Prime Videoを利用すれば、事前にスマートフォンやタブレットに作品をダウンロードしておくことで、外出先のオフライン環境でも動画を視聴することができる。自宅だけでなく、飛行機や新幹線などの移動時間でも、劇場版『名探偵コナン』の世界に没入できる「極上のシアタータイム」を楽しめる。
■『名探偵コナン』関連企画を大々的に展開中
Prime Videoでは、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめとする劇場版全28作品や関連作品、総集編、最速配信中のシーズン31を含むテレビシリーズなどの見放題配信に加え、劇場版『名探偵コナン』シリーズとのコラボレーションによる様々な企画を実施。
10本の特別WEB CMに加え、全国の主要都市ロッカーが特別デザインにラッピングされた『名探偵コナン』限定デザインロッカー（5月31日まで）を展開するほか、オリジナルアドトラックが、東京〜福岡を走行中。
このほか、Amazonでお買い物で『名探偵コナン』限定デザインボックスで届くかもしれないキャンペーンや、東京・渋谷、大阪・梅田の駅広告や、東急東横線の社内を萩原千速がジャックしたり、渋谷と福岡でイベントなども行ってきた（実施済み）。
■Prime Videoで見放題配信中の『名探偵コナン』シリーズ
劇場版（公開順）
・『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』
・『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』
・『名探偵コナン 世紀末の魔術師』
・『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』
・『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』
・『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』
・『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』
・『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』
・『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』
・『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
・『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』
・『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』
・『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』
・『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』
・『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』
・『名探偵コナン 11人目のストライカー』
・『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』
・『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』
・『名探偵コナン 業火の向日葵』
・『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』
・『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』
・『名探偵コナン ゼロの執行人』
・『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』
・『名探偵コナン 緋色の弾丸』
・『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
・『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』
・『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』
・『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』 ＊世界初配信
劇場版最新作関連作品
・『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』
・『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』
・『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』
・『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』
テレビシリーズ
・『名探偵コナン』シーズン1〜31
シーズン31最速配信中
総集編
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』
・特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』
【写真】見たことない！街中を走った『コナン』トラック
原作コミックスは全世界で累計発行部数2億7000万部を突破し、テレビアニメシリーズも今年放送30周年を迎えた『名探偵コナン』。劇場版作品はPrime Videoでも好評で、配信開始後には、Prime Videoの「映画Top10」を劇場版『名探偵コナン』作品が独占した（※4月16日9時時点）。
■GWのお出かけ時間もリラックス時間も、Prime Videoで「極上のシアタータイム」に
株式会社インテージの調査によれば、今年のゴールデンウィークの予算は2023年以降最低の水準で、「予定なし」と回答した人は前年よりも増えているという。
Prime Videoを利用すれば、事前にスマートフォンやタブレットに作品をダウンロードしておくことで、外出先のオフライン環境でも動画を視聴することができる。自宅だけでなく、飛行機や新幹線などの移動時間でも、劇場版『名探偵コナン』の世界に没入できる「極上のシアタータイム」を楽しめる。
■『名探偵コナン』関連企画を大々的に展開中
Prime Videoでは、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめとする劇場版全28作品や関連作品、総集編、最速配信中のシーズン31を含むテレビシリーズなどの見放題配信に加え、劇場版『名探偵コナン』シリーズとのコラボレーションによる様々な企画を実施。
10本の特別WEB CMに加え、全国の主要都市ロッカーが特別デザインにラッピングされた『名探偵コナン』限定デザインロッカー（5月31日まで）を展開するほか、オリジナルアドトラックが、東京〜福岡を走行中。
このほか、Amazonでお買い物で『名探偵コナン』限定デザインボックスで届くかもしれないキャンペーンや、東京・渋谷、大阪・梅田の駅広告や、東急東横線の社内を萩原千速がジャックしたり、渋谷と福岡でイベントなども行ってきた（実施済み）。
■Prime Videoで見放題配信中の『名探偵コナン』シリーズ
劇場版（公開順）
・『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』
・『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』
・『名探偵コナン 世紀末の魔術師』
・『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』
・『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』
・『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』
・『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』
・『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』
・『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』
・『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』
・『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』
・『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』
・『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』
・『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』
・『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』
・『名探偵コナン 11人目のストライカー』
・『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』
・『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』
・『名探偵コナン 業火の向日葵』
・『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』
・『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』
・『名探偵コナン ゼロの執行人』
・『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』
・『名探偵コナン 緋色の弾丸』
・『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
・『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』
・『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』
・『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』 ＊世界初配信
劇場版最新作関連作品
・『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』
・『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』
・『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』
・『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』
テレビシリーズ
・『名探偵コナン』シーズン1〜31
シーズン31最速配信中
総集編
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』
・特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語〜黒鉄のミステリートレイン〜』
・TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優