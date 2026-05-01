やっと見つけた！「この見た目で実用的ってズルい！」インパクトありすぎな100均コラボグッズ
商品情報
商品名：ムー 三角ハンカチ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：一辺25cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4964549062102
見た目のインパクトに反して実用的！月刊ムー×セリアの『三角ハンカチ』
昨年話題になった、オカルト・ミステリー専門誌「月刊ムー」とセリアのコラボグッズ。発売当初気になっていたものの、買い逃してしまったアイテムを見つけました！
今回ご紹介するのは、キャラクターグッズ売り場に陳列されていた『ムー 三角ハンカチ』。三角シルエットのインパクト大なタオルハンカチです。
「ムーといえば！」なおなじみのロゴを大胆に配したデザイン。素材は本体が綿100%、フチ部はポリエステルが使用されており、ふわふわとした質感で、手を通した時の心地よさが魅力です。
珍しい三角形の形状ですが、パタパタと折りたたむことでコンパクトに持ち運ぶことが可能。
きれいに折りたたむと、ここまで小さくなります！ポケットにも収まりやすい実用的なサイズ感で、持ち運びに便利です。
デザイン違いも展開◎吸水性能も抜群で実用的！
『ムー 三角ハンカチ』は、雰囲気がガラッと違うデザインも展開されています。
ピラミッド・アイを彷彿とさせるミステリアスなデザイン。小さくあしらわれた「ムー」のロゴがさりげなく映えます。
どちらも見た目のインパクトだけでなく、タオルハンカチとしての吸水性能もしっかりしており、十分日常使いできる実力派です。
110円という安さながら、ムーの読者ならずとも目を引くデザイン。バッグから取り出すたびに少しワクワクする、個性派な実用グッズでした！
今回は、セリアの『ムー 三角ハンカチ』をご紹介しました。
日常使いのアイテムに遊び心をプラスできるユニークなハンカチ。セリアで見つけた際には、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。