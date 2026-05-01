「めろ……」前田公輝、白衣姿が話題に！「色気が凄すぎます」「美容クリニックの先生顔」
俳優の前田公輝さんは4月30日、自身のInstagramを更新。白衣姿のオフショットを公開しました。
【写真】前田公輝の白衣姿
コメントでは「前田先生主治医になってください」「色気が凄すぎます」「白衣が眩しい……めろ……」「長め前髪が美ですね！」「動悸が止まりません！！！」「見た目だけで言うと美容クリニックの先生顔」「診察室開けてこんな先生おったら全然話が頭に入ってこないよね」「こんなかっこいい先生いないです（笑）」「最後の笑顔にまたキュンキュン止まらないです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】前田公輝の白衣姿
「こんなかっこいい先生いないです（笑）」前田さんは、同日に放送されたバラエティー番組『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内で出演した再現ドラマのオフショットを6枚投稿。院内の一室で座っている姿や、廊下を歩く姿などが写っています。医師を演じた前田さんはネイビーのスクラブと白衣を着用しており、知的な印象です。長めの前髪も色気がありますね。
「かっこよすぎる。やめてくれ困らせるな」2月26日にはドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ）のオフショットを公開した前田さん。こちらでは黒いパーカーを着用し、フードを被っています。ファンからは「闇属性の前田公輝がLOVEすぎる」「ビジュ良すぎ…」「かっこよすぎる。やめてくれ困らせるな」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)