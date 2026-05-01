【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7【2次】】 予約開始：5月1日16時 2027年4月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」の2次受注分を2027年4月に発売する。5月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は12,100円。

本製品は、仮面ライダー生誕55周年記念作「アギトー超能力戦争ー」に登場する「仮面ライダーG7」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化するもの。

今回4月28日に予約開始した本製品の2次受注分を、本日5月1日16時より予約開始することを告知している。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」

サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容本体交換用手首パーツ左右各4種交換用手甲パーツ左右剣武器交換用左腿パーツドローンユニット(L)×3ドローンユニット(R)×3

(C)石森プロ･東映

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。