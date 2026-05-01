「アギトー超能力戦争ー」より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」の2次受注分が5月1日16時からプレバンにて予約開始！
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7【2次】】 予約開始：5月1日16時 2027年4月 発送予定 価格：12,100円
本体
交換用手首パーツ左右各4種
交換用手甲パーツ左右
剣武器
交換用左腿パーツ
ドローンユニット(L)×3
ドローンユニット(R)×3
(C)石森プロ･東映
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」の2次受注分を2027年4月に発売する。5月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は12,100円。
本製品は、仮面ライダー生誕55周年記念作「アギトー超能力戦争ー」に登場する「仮面ライダーG7」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化するもの。
今回4月28日に予約開始した本製品の2次受注分を、本日5月1日16時より予約開始することを告知している。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」サイズ：全高 約145mm 素材：PVC、ABS 商品内容
本体
交換用手首パーツ左右各4種
交換用手甲パーツ左右
剣武器
交換用左腿パーツ
ドローンユニット(L)×3
ドローンユニット(R)×3
【お知らせ】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 1, 2026
魂ウェブ商店販売アイテム「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」2027年2月発送分は、早期に準備数に達したためご予約の受付を終了しました。
ついては【2次：2027年4月発送分】の予約受付を5月1日(金)16時より開始いたします。#t_shf #仮面ライダーアギト #アギト… pic.twitter.com/ADijWkp5vB
(C)石森プロ･東映
※画像はイメージです。
※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。