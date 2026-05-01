ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャスト３人を発表した。

俳優・中村倫也がりん（見上）と直美（上坂）が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）役で出演。井上祐貴が新潟の新聞記者・横沢公輔（よこさわ・こうすけ）役。朝ドラ初出演の甲斐翔真が、友人の見舞いに訪れた先で直美と出会う陸軍二等軍曹・小川吾郎（おがわ・ごろう）役を演じる。

一ノ瀬りん役の見上は「りんと直美に大きな影響を与える、お三方が発表となりました！２人に”追い風”を吹かせてくれるのか、はたまた”向かい風”を吹かせるのか。ぜひ、楽しみにして、見守ってくださると嬉しいです」と喜びをコメント。

大家直美役の上坂も「個性的で魅力あふれる３人のキャストの皆さまが発表されました！りんと直美の毎日に新しい風を吹き込んでくださる存在だと思います。思いがけないご縁や、もしかしたら恋模様が動き出す瞬間もあるかもしれません。ぜひ楽しみにご覧ください！」と期待した。

制作統括の松園武大チーフ・プロデューサーは「『風、薫る』では栃木と東京に加えて、新潟も舞台地になります！その新潟に、とある事情で行くことになったりんと直美が出会う、つかみどころのない患者・柳生藤次役を中村倫也さん。同じく新潟でりんが出会う、押しの強い新聞記者・横沢公輔役を井上祐貴さん。帝都医大病院で直美が出会う、豪快で純朴な陸軍軍人・小川吾郎役を甲斐翔真さん。一癖も二癖もある三人が、りんと直美とどんなドラマを繰り広げるのか。新潟の地では多くの出会いが待っています。ご期待ください」と語った。