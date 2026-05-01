プロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんがプロｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ（バレル）」に加入することが１日に同チームの公式サイトで発表された。

宇野さんは「ここが一番ゲームを楽しめる場所だから」とＶＡＲＲＥＬ「ＧＡＭＥＲ部門」への加入を決意した理由を言及。「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。ＶＡＲＲＥＬに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい。ＶＡＲＲＥＬを、ぼくが大きくします」とコメントした。

宇野さんはフィギュアスケート選手として五輪２大会連続メダル獲得、世界選手権連覇、全日本選手権１３年連続出場。２０２４年５月に現役引退を発表した。プロ転向後は自身も出演するアイスダンスショーのプロデュ―スなどを務めている。

プライベートではゲーム好きで知られており、２０年に大乱闘スマッシュブラザーズのプロゲーマーとのコラボ配信をきっかけにゲーム関連の活動を開始。２５年からは本格的にゲーム配信を開始し、２６年３月には初めてｅスポーツオフラインイベント「ＶＳＰＯ！ ＳＨＯＷＤＯＷＮ ２０２６ ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ＲＡＧＥ」に出演するなど、ゲーム業界でも表現者として活動の幅を広げている。

「ＶＡＲＲＥＬ」には東大卒プロゲーマーの「ときど」も加入した。