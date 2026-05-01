高峰ナダレ氏のオリキャラ「ソフィア・F・シャーリング」がブルーのバニー衣装で1/6スケールフィギュア化！恋恋から9月発売予定
【恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.】 9月 発売予定 価格 通常版：11,000円 タペストリーセット豪華版：14,850円
フィギュア本体
専用台座
差し替え顔（笑顔パーツ）
＜タペストリーセット豪華版のみ＞
タペストリー
(C)高峰ナダレ
恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.」を9月に発売する。価格は11,000円。
本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が描くオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」の華やかなバニー衣装を1/6スケールでフィギュア化したもの。
軽やかにウインクを決めた通常顔に加え、明るく魅力的な笑顔パーツも付属し、好みのシチュエーションで楽しむことができる。
メリハリの効いたプロポーションを引き立てるのは、艶やかな光沢をまとったバニー衣装で、質感表現にもこだわり、ラグジュアリーな存在感を演出している。
また「タペストリー」が付属するタペストリーセット豪華版も9月に発売を予定している。価格は14,850円。
「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約195mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
専用台座
差し替え顔（笑顔パーツ）
＜タペストリーセット豪華版のみ＞
タペストリー
タペストリーセット豪華版特典「タペストリー」
(C)高峰ナダレ
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。