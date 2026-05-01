【恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.】 9月 発売予定 価格 通常版：11,000円 タペストリーセット豪華版：14,850円

恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.」を9月に発売する。価格は11,000円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が描くオリジナルキャラクター「ソフィア・F・シャーリング」の華やかなバニー衣装を1/6スケールでフィギュア化したもの。

軽やかにウインクを決めた通常顔に加え、明るく魅力的な笑顔パーツも付属し、好みのシチュエーションで楽しむことができる。

メリハリの効いたプロポーションを引き立てるのは、艶やかな光沢をまとったバニー衣装で、質感表現にもこだわり、ラグジュアリーな存在感を演出している。

また「タペストリー」が付属するタペストリーセット豪華版も9月に発売を予定している。価格は14,850円。

「恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver.」

タペストリーセット豪華版特典「タペストリー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約195mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座差し替え顔（笑顔パーツ）＜タペストリーセット豪華版のみ＞タペストリー

(C)高峰ナダレ

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。