ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャスト３人を発表し、俳優・甲斐翔真が朝ドラ初出演することが分かった。

甲斐が演じるのは、陸軍二等軍曹。小川吾郎（おがわ・ごろう）。友人の見舞いに訪れた先で直美と出会う。

同局を通じて「小川吾郎役をいただいた時、とにかく驚きました。いつも応援してくださる皆様に早く報告したく、ウズウズしておりました」と喜びをコメント。

「小川は軍人で一見堅苦しい風貌ですが、愛に溢（あふ）れ真っ直（す）ぐで、時にツッコみたくなるような人物です。多くの方々に愛されている『風、薫る』に、新たな風を吹かせられるように精進いたします」と意気込み、「おばあちゃん子だった自分が祖母を亡くした時、看護師の方へ頼もしさと尊敬の念を抱いたのを強く憶えています。母もその経験をして、学校へ通い看護の職に就きました。このタイミングでこの作品に出会えたこと、偶然とは思えません」と明かした。

「風、薫る」は第１１４作目の連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。