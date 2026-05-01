山梨県警が直接飼育する３頭の「直轄警察犬」のうち、雌のジャーマンシェパード「キューラ号」（９歳）が、高齢を理由に今年３月末に引退した。

２０１８年から犯罪捜査や行方不明者の捜索などで活躍をし、出動回数は約３５０回に上るが、人間で言えば、すでに７０歳ほどの「おばあちゃん」。２４日には、これまでの功績をたたえられ、県警本部長から表彰状が贈られた。

「数多くの実績をあげて、県民の安全、安心を実現するために活動してくれた。今後はゆったりと余生を過ごしてほしい」

２４日午後、笛吹市石和町窪中島の県警察機動センターで開かれたキューラ号の退任式。県警の仲村健二本部長から警察本部長賞の賞状を授与されたキューラ号は、きりっとした様子でお座りをしていた。

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２０年４月から今年３月末まで、指導手としてキューラ号とタッグを組んだのが、元県警鑑識課の加藤真実子巡査部長（現・甲府署）だ。

最初はボールを投げても自分のいない方向へ持って行ってしまうなど、不慣れな部分もあったが、好物の鶏レバーをご褒美に訓練を重ねるうちに、お互いの息が合うようになっていったという。

その後、キューラ号は警察犬として、様々な場所で成果を上げていく。

昨年１０月には、甲斐市内で行方不明になった７０歳代男性を捜索するために、加藤さんと共に出動したキューラ号。男性の所持品のにおいを嗅がせて歩き出すと、鼻を上げる瞬間が何度かあった。

「これは、男性のにおいを察知したに違いない」。キューラ号の動きに合わせて周囲を捜索すると、空き家に迷い込んで身動きが取れなくなっている男性が見つかった。「訓練の成果が実を結んだことを実感して高揚した」と加藤さんは振り返る。

さらに同月に甲府市で起きた万引き事件では、走って逃げた容疑者の足跡を追及。途中で落とした上着を発見し、身柄の確保に貢献した。いずれも署長賞を受賞した。

今後は鑑識課の犬舎で余生を過ごすといい、加藤さんは「茶色と黒だった毛並みにも白髪が増えて、おばあちゃんになったことを実感する。これからも休みの日に会いに来たい」と笑顔を見せた。