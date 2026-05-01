左アキレス腱（けん）断裂からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が１日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」屋内練習場で、本格的なキャッチボールを再開。リハビリを開始した２月２７日以来、約２カ月ぶりに取材対応し、現在の心境を語った。

約３０メートルの距離で、トレーナー相手にキャッチボール。「軽くはずっとやってたんですけど、本格的には今日が初めて。まだ過度に体重はかけられないですけど、今日ぐらいのキャッチボールだったら、全然何も感じない」と、すでにギプスや装具を取り外した左脚で力強く踏み出し、心地よいミット音を響かせた。

石井は２月１１日の春季キャンプ・紅白戦（宜野座）で左アキレス腱を負傷。帰阪して縫合手術を行い、同２７日からＳＧＬでリハビリを開始した。４月２９日には屋外での歩行を再開していた。

左脚の筋力は「まだ全然取り戻せていなくて、右脚との差はすごくある。そこが一番の苦痛と言ったらあれですけど、なかなかうまくいかない」ともどかしい思いを吐露した。

それでも「本当にやるっていう選択肢しかない」と、復活へ向けた長旅を歩む。「前向きかと言われたら、そうではないんですけど、後ろを見ながら、後ろ歩きしているみたいな感じ」。長く険しいリハビリの道すがら、時に後ろを向きたくもなる。ただ、たとえ向きは後ろでも歩みは前へ…そんな心境を「後ろを見ながら、後ろ歩き」と表現した。