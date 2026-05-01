かわにしなつきが、新曲「一番星」を本日5月1日に配信リリースした。

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本楽曲は、MBS『よんチャンTV』内で放送中のコーナー『よんチャン登山部』のテーマソングとして書き下ろされた、軽快なピアノサウンドとかわにしの爽やかなボーカルが融合した心踊るポップソング。聴く人の心を明るく照らすポジティブな歌詞の一曲になっている。

なお、かわにしは7月3日に代々木LODGEにて主催ライブ『palette』を開催。本日よりチケットの販売が開始となる。

・かわにしなつき コメント

この楽曲は、迷ったり遠回りしながらでも、前に進み続けたいという想いから書いた曲です。一歩ずつ進んできた時間や出会いは、確かに自分を支えてくれているものだと思っています。見ようとしないと見えないものや、立ち止まった時に気づける「一番星」のような光が、また前へ進む理由になるのかもしれません。この曲が、何かに向かって頑張る時間の中で、ふと自分を信じられるような一曲になれば嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）