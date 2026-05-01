『風、薫る』新キャスト3人発表 「新潟編」を彩る豪華な顔ぶれ
2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』の新キャスト3人が発表され、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の出演が明らかになった。物語の舞台の一つとなる新潟で、主人公・りんと直美と関わる重要人物として登場し、物語に新たな展開をもたらす。
【写真】「新潟編」新キャストを一挙紹介！
中村倫也が演じるのは、りんと直美が新潟で出会う患者・柳生藤次。つかみどころのない人物ながら、後に2人の前に立ちはだかる“壁”となる存在だ。中村は「『医療従事者に感謝を』という言葉が日本中で溢れていました」と振り返り、「たくさんの『ありがとう』を感じられる作品に出会えたらという想いから出演を決意しました」とコメント。「『社会全体の利益』という視点をもたらす存在」として役柄を捉え、「『社会』を見つめ直すきっかけになれれば」と語っている。
井上祐貴は、新潟の新聞記者・横沢公輔役で出演。りんのことを気に掛ける存在で、自身の信念を軸に行動する青年だ。井上は「その信念が作品やりんたちにどのような影響を与えるのか楽しみ」と期待を寄せ、「不安だった時に医師や看護師の言葉に救われた経験がある」と明かし、「患者の気持ちに寄り添う大切さを感じた」と語った。
また、甲斐翔真は本作が朝ドラ初出演となり、陸軍二等軍曹・小川吾郎を演じる。友人の見舞いをきっかけに直美と出会う役どころで、豪快さと純朴さを併せ持つ人物だ。甲斐は「出演が決まった時はとにかく驚いた」と振り返り、「新たな風を吹かせられるように精進したい」と意気込み。「祖母を亡くした際に看護師へ尊敬の念を抱いた記憶がある」とし、「この作品との出会いは偶然とは思えない」と語っている。
本作は看護の現場を背景に、人と人とのつながりや生き方を描く物語で、栃木、東京に加え新潟も重要な舞台となる。個性豊かな3人の新キャストが、りんと直美の前にどのような影響を与えるのか、物語の広がりに期待が高まる。
【写真】「新潟編」新キャストを一挙紹介！
中村倫也が演じるのは、りんと直美が新潟で出会う患者・柳生藤次。つかみどころのない人物ながら、後に2人の前に立ちはだかる“壁”となる存在だ。中村は「『医療従事者に感謝を』という言葉が日本中で溢れていました」と振り返り、「たくさんの『ありがとう』を感じられる作品に出会えたらという想いから出演を決意しました」とコメント。「『社会全体の利益』という視点をもたらす存在」として役柄を捉え、「『社会』を見つめ直すきっかけになれれば」と語っている。
また、甲斐翔真は本作が朝ドラ初出演となり、陸軍二等軍曹・小川吾郎を演じる。友人の見舞いをきっかけに直美と出会う役どころで、豪快さと純朴さを併せ持つ人物だ。甲斐は「出演が決まった時はとにかく驚いた」と振り返り、「新たな風を吹かせられるように精進したい」と意気込み。「祖母を亡くした際に看護師へ尊敬の念を抱いた記憶がある」とし、「この作品との出会いは偶然とは思えない」と語っている。
本作は看護の現場を背景に、人と人とのつながりや生き方を描く物語で、栃木、東京に加え新潟も重要な舞台となる。個性豊かな3人の新キャストが、りんと直美の前にどのような影響を与えるのか、物語の広がりに期待が高まる。