声優・俳優の山路和弘、朴璐美（ぱく・ろみ）夫妻が1日、Xを更新し「2026年5月1日 山路和弘、朴璐美とで新しく会社を設立しました」と株式会社SViL(スヴィル)設立を発表した。

山路はコメントを発表し「古巣の劇団事務所を離れフリーで活動、アレやこれやで3年半。ちょいと会社を始めよう。ついては名前を『SViL』(スヴィル)にしよう」と報告。「恥ずかしながら今更の、七十路男と細君が、手に手をとって揃い踏み。あいも変わらぬ御贔屓をと、旧知新知の皆様へ、隅から隅までずずずいーっと、希い上げ奉りまする」とつづった。

朴も「独立し、LALを設立して約9年。小さな小舟で漕ぎ出した冒険は、出逢いに恵まれた豊かな実りを運んでくれました。今度は、もう少し大きな船でまだ見ぬ景色へ−−そんな胸の高鳴りに背中を押され、このたび山路和弘とともに、新たな船『SViL』(スヴィル)へ乗り込みます」と報告。「二つの『路』が重なり一つの『路』となる、この旅路。どうぞ、この航海を末永くお見守りくださいませ」と呼びかけた。

同社には夫妻以外に、タレントも4人、所属している。