『テッド ザ・シリーズ2』、U-NEXTでの配信にあわせ吹替声優インタビュー映像を公開
U-NEXTは、映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ2全8話の見放題独占配信を開始した。これにあわせ、日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開となった。
セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ2』全8話がU-NEXTで配信開始
魂を宿した口の悪いテディベアという設定で話題を呼んだ『テッド』（2012）は、世界興行収入5億496万ドルを突破という大ヒットを記録し、R指定映画として2012年最高の興行成績を樹立した。その後、2015年には続編となる『テッド2』も公開され、シリーズとして確固たる人気を確立している。
この度、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ第2弾となる『テッド ザ・ シリーズ2』がU-NEXTで配信となった。これにあわせて日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開になっている。
なお、U-NEXTでは、映画『テッド』と『テッド2』も見放題で配信中なので、こちらもあわせてチェックいただきたい。
■ストーリー
舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッド（セス・マクファーレン）と、心優しくもどこか不器用な高校生ジョン（マックス・バークホルダー）は、高校最後の年を迎えていた。ふたりは、家長として振る舞う気骨のある父マティ（スコット・グライムズ）、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン（アラナ・ユーバック）、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレア（ジョルジア・ウィッガム）とともに暮らしている。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
テッド：セス・マクファーレン（神谷浩史）
ジョン・ベネット：マックス・バークホルダー（河西健吾）
マット・ベネット：スコット・グライムズ（渡辺穣）
スーザン・ベネット：アラナ・ユーバック（浅野まゆみ）
ブレア：ジョルジア・ウィッガム（上坂すみれ）
■スタッフ
製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン
製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ
製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）
製作：UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC
(C)2026 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.
エピソード1より
エピソード2より
エピソード3より
エピソード4より
エピソード5より
エピソード6より
エピソード7より
エピソード8より
セス・マクファーレンによるコメディドラマ『テッド ザ・シリーズ2』全8話がU-NEXTで配信開始
この度、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』のシリーズ第2弾となる『テッド ザ・ シリーズ2』がU-NEXTで配信となった。これにあわせて日本語吹替版を担当している神谷浩史、河西健吾、上坂すみれが、ドラマ版『テッド』の魅力や収録裏話、自身の学生時代について語るインタビュー映像が公開になっている。
なお、U-NEXTでは、映画『テッド』と『テッド2』も見放題で配信中なので、こちらもあわせてチェックいただきたい。
■ストーリー
舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッド（セス・マクファーレン）と、心優しくもどこか不器用な高校生ジョン（マックス・バークホルダー）は、高校最後の年を迎えていた。ふたりは、家長として振る舞う気骨のある父マティ（スコット・グライムズ）、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン（アラナ・ユーバック）、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレア（ジョルジア・ウィッガム）とともに暮らしている。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
テッド：セス・マクファーレン（神谷浩史）
ジョン・ベネット：マックス・バークホルダー（河西健吾）
マット・ベネット：スコット・グライムズ（渡辺穣）
スーザン・ベネット：アラナ・ユーバック（浅野まゆみ）
ブレア：ジョルジア・ウィッガム（上坂すみれ）
■スタッフ
製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン
製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ
製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）
製作：UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC
(C)2026 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.
エピソード1より
エピソード2より
エピソード3より
エピソード4より
エピソード5より
エピソード6より
エピソード7より
エピソード8より