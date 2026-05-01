２月のキャンプ中に左アキレス腱（けん）を断裂した阪神・石井大智投手（２８）が１日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場で、約３０メートルのキャッチボールを行った。「まだ過度に体重はかけられないですけど、今日くらいのキャッチボールでは何も感じない」とリハビリの順調さをアピールした。

術後しばらくは松葉づえを用いギプスで左足を固定していたため、「おじいちゃんみたいな足だった」というほど筋肉が衰えた。そこからは付け外し可能な装具で歩くリハビリを行い、４月上旬には装具が全て取れた。「今は女性ぐらいの足にはなりました」。地道な努力を重ねてきたことで、野球ができるまでに回復した。

１軍の試合には複雑な思いを抱えながら見ている。「気持ち的には見たくないですけど…。今の状況をプラスに捉えることが難しくて。でも、チームが頑張っているので試合を見ることで勉強にもなる。仕事として見ています」。昨季５０戦連続無失点のプロ野球新記録を樹立するなど、キャリアの最盛期にぶつかった試練。「前向きかと言われたらそうではない。でもやるという選択肢しかないので、後ろを見ながら、後ろ歩きしている感じ」。やりきれなさは今もある。それでもマウンドの景色をまた見るために、歩みは止めない。