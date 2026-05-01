メジャーリーグは、現地時間の４月の全日程を終えた。各球団が３０〜３２試合を戦った。

メジャー９年目を迎えたドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２３年以来３年ぶりに開幕から投打の二刀流でフル回転。３月にはワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、ドジャースのワールドシリーズ３連覇へ向けて投打で順調なスタートを切った。

打者としてはここまで２９試合の出場で１１０打数３０安打の打率２割７分３厘で、６本塁打、１３打点、４盗塁とややおとなしめなスタート。だが、５、６月に向けて徐々に調子を上げていくのが例年の大谷。先端がくりぬかれたバットを使うなど試行錯誤だったシーズン序盤とあって、大谷自身も「前進はしているかなとは思いますけど、毎年シーズンの最初はこんなもんなのかな、いつも通りなのかなという印象かなと思います」と冷静に自己分析している。

一方で好発進を切ったのは「投手・大谷」だ。ここまで５登板で２勝１敗、防御率０・６０。開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手となった。２度目の登板からは４登板連続で１００マイル（約１６１キロ）もマークし、上々の成績を残している。

受賞すれば自身初となる投手での月間ＭＶＰの有力候補にもなっている大谷。だが、投球回はここまで「３０」で、規定投球回まで１イニング不足している。防御率のリーグトップはホームズ（メッツ）の１・７５。投球回に到達すれば断トツだ。

ナ・リーグの投手の月間ＭＶＰは本命不在。防御率１位のホームズ（メッツ）、２位で１・８８のエルダー（ブレーブス）、最多５勝のセール（ブレーブス）、最多５１奪三振のミジオロウスキー（ブルワーズ）、４勝を挙げている昨季のサイ・ヤング賞右腕スキーンズ（パイレーツ）、ＷＨＩＰが０・８３で１位のグラスノー（ドジャース）らも好成績を残しているが、決め手に欠ける。

これまで大谷は、打者の月間ＭＶＰを６度受賞。投手としては受賞したことがない。投手ではこれまで日本人では、野茂（２度）、伊良部（２度）、田中、ダルビッシュ（２度）、山本と５人で８度受賞している。