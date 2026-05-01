ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年前期連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の新キャストを発表し、俳優・井上祐貴が出演することが明らかになった。

井上は、新潟の新聞記者で、何かとりん（見上）のことを気に掛ける横沢公輔（よこさわ・こうすけ）役を演じる。２４年「虎に翼」で朝ドラ初出演。昨年は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で江戸幕府の老中・松平定信役を演じ、注目を集めた。

井上は「今回、横沢公輔という新聞記者の青年を演じさせて頂きます。自分の中にある信念を大事にし、その信念を元に行動する横沢が、この作品に、そしてりんたちにどのような影響を与えるのか。僕自身とても楽しみにしています。ぜひ登場を楽しみにしていただけると嬉しいです」と意欲十分。

「『看護』に関する具体的な思い出は多くないのですが、体調を崩して病院に行って不安だった時、お医者さんや看護師さんの何気ない一言にすごく救われた記憶があります」と明かし、「技術だけでなく、患者さんの気持ちに寄り添うことがどれだけ大切なことかをその時に感じました」と振り返った。

「風、薫る」は第１１４作目の連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。