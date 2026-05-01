160.75　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.59　エンベロープ1%上限（10日間）
159.09　21日移動平均
159.00　10日移動平均
158.15　一目均衡表・転換線
158.15　一目均衡表・基準線
158.08　一目均衡表・雲（上限）
157.42　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.41　エンベロープ1%下限（10日間）
157.29　100日移動平均
157.19　現値
156.26　一目均衡表・雲（下限）
154.11　200日移動平均

昨日大きく下げたドル円は100日線近傍での推移。中期的にはまだ中立に近い水準。