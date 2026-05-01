テクニカルポイント ドル円 100日線近傍 テクニカルポイント ドル円 100日線近傍

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160.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.59 エンベロープ1%上限（10日間）

159.09 21日移動平均

159.00 10日移動平均

158.15 一目均衡表・転換線

158.15 一目均衡表・基準線

158.08 一目均衡表・雲（上限）

157.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.41 エンベロープ1%下限（10日間）

157.29 100日移動平均

157.19 現値

156.26 一目均衡表・雲（下限）

154.11 200日移動平均



昨日大きく下げたドル円は100日線近傍での推移。中期的にはまだ中立に近い水準。

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