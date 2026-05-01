テクニカルポイント ドル円 100日線近傍
160.75 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.59 エンベロープ1%上限（10日間）
159.09 21日移動平均
159.00 10日移動平均
158.15 一目均衡表・転換線
158.15 一目均衡表・基準線
158.08 一目均衡表・雲（上限）
157.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.41 エンベロープ1%下限（10日間）
157.29 100日移動平均
157.19 現値
156.26 一目均衡表・雲（下限）
154.11 200日移動平均
昨日大きく下げたドル円は100日線近傍での推移。中期的にはまだ中立に近い水準。
160.59 エンベロープ1%上限（10日間）
159.09 21日移動平均
159.00 10日移動平均
158.15 一目均衡表・転換線
158.15 一目均衡表・基準線
158.08 一目均衡表・雲（上限）
157.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.41 エンベロープ1%下限（10日間）
157.29 100日移動平均
157.19 現値
156.26 一目均衡表・雲（下限）
154.11 200日移動平均
昨日大きく下げたドル円は100日線近傍での推移。中期的にはまだ中立に近い水準。