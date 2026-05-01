テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１日、大型連休に入ってもまだ予定を立てていない視聴者へ、ガソリン代も高い中、電車に乗って絶景やグルメを堪能する旅行を特集した。

スタジオには鉄道が大好きなお笑いコンビ「ダーリンハニー」吉川正洋が生出演しマニアックな楽しみ方を教えた。

オリジナルの制服を着て登場した吉川は、５月に車窓から蜃気楼（しんきろう）が見られる可能性のある富山県の「富山地方鉄道」、お座敷とトロッコ、展望の３種類の座席を組み合わせた列車がある福島県の「会津鉄道」が運行するお座トロ展望列車を紹介した。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、トロッコを「すごくいい」と絶賛し、自身がかつて窓を全開にして電車に乗った時に線路沿いに咲く「あじさいが窓を開けていると電車の中に入ってきた…すごく好きだった」と感慨に浸った。

その上で「ゆっくりだったったらいいんです、電車って」と明かし「オレ、多分、リニアカーできても乗らないと思う」と断言した。続けて「あんなん速くて外見えないじゃん」と明かした。さらに、リニア中央新幹線について「オレは絶対乗らない。怖いしね。いろいろ体質上の問題もあって」と繰り返し、電車の旅は「ゆっくり行くっていうのが、オレは興味がある」と明かしていた。