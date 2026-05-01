ＮＨＫは１日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年前期連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の新キャストを発表し、俳優・中村倫也の出演が決まった。

中村はりん（見上）と直美（上坂）が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）役を演じる。後にふたりの大きな壁となる役どころだ。

中村は「風のハルカ」（０５年後期）「半分、青い。」（１８年前期）「ブギウギ」（２３年後期）以来、４度目の朝ドラ出演。「あの頃。『医療従事者に感謝を』という言葉が日本中で溢れていました。あれから。いつか彼ら、彼女らの奮闘を描く物語に参加することができたら。たくさんの『ありがとう』を感じられる作品に出会えたら。そんな想いから、今作への出演を決意しました」と思いをコメント。

「演じる柳生という男は、『社会全体の利益』という視点をもたらす存在だと聞いています。共に『社会』というものを、もう一度見つめ直すきっかけになれれば嬉しく思います」と語った。

「風、薫る」は第１１４作目の連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。