「#Mooove!」新メンバー・織莉叶、グラビアで魅力発揮 『B.L.T.』初登場
アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶が、現在発売中の『B.L.T.』に初掲載された。グループ加入から間もない中での抜てきとなり、注目を集めている。
【別カット】「美しい！」織莉叶『B.L.T.』初登場
織莉叶は、白色担当ながら“黒猫担当”を自称する個性派メンバー。2025年12月13日に開催されたLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演で新メンバーとしてお披露目され、グループに加入した。同公演は大きな熱気に包まれ、#Mooove!の勢いを印象付けるステージとなった。
今回の『B.L.T.』初掲載について織莉叶は「憧れだったB.L.T.さんに、こんなに早く掲載していただけると思っていなかった」と驚きと喜びを語り、「自分が載れるなんて夢みたい」と振り返った。撮影では「赤のランジェリー衣装はずっと着てみたかった」と明かし、「自分らしさが出せた」と手応えをにじませた。
また、5月23日にはZepp Shinjukuでグループ結成3周年記念ワンマンライブを控える。織莉叶は「新メンバーとして初めての周年ライブになるので緊張している」としつつ、「加入できたことへの感謝の気持ちをステージで届けたい」と意気込みを語った。グループとしては“完売”を目標に掲げており、「来てよかったと思ってもらえるライブにしたい」と呼びかけた。
最後に「新しい織莉叶を見ていただける内容になっていると思う」とアピールし、「また呼んでいただけるように、これからも頑張っていきたい」とさらなる飛躍を誓った。
【織莉叶インタビュー】
――『B.L.T.』への初掲載、おめでとうございます。今回の掲載が決まった際の率直なお気持ちをお聞かせください。
憧れだったB.L.T.さんに、こんなに早く掲載していただけると思っていなかったので、お話を聞いたときは本当にびっくりしましたし、とても嬉しい気持ちでいっぱいでした！
昔から誌面の雰囲気や世界観が大好きで、よく見ていたので、そこに自分が載れるなんて夢みたいで…。撮影当日もずっとワクワクしていましたし、「この中の一人になれたんだ」という実感がじわじわ湧いてきて、すごく幸せな時間でした。
――今回の撮影で、特にお気に入りのカットはありますか？
全衣装それぞれテイストも雰囲気も違っていて、どれも本当にお気に入りなのですが、特に赤のランジェリー衣装はずっと着てみたかったので、今回着させていただけてすごく嬉しかったです。自分らしさが出せた衣装だなと感じていて、撮影していてとても楽しかったです。
大人っぽい織莉叶もどうですか？？笑
――5月23日には、所属グループ「#Mooove!」の3周年ライブを控えていますが、現在の心境はいかがですか。
はい！今回、Zepp Shinjukuという大きな会場で周年ライブをさせていただくのですが、私は新メンバーとして初めての周年ライブになるので、正直すごく緊張しています。でもその分、#Mooove!に加入できたこと、そしてこの半年間で私を見つけてくださった方がいることへの感謝の気持ちをしっかりステージで届けたいと思っています。グループとしても「完売」を目標に掲げていて、今の私たちにとって大きな挑戦になるので、ひとりでも多くの方に来ていただけたら嬉しいですし、「来てよかった」と思ってもらえるライブにしたいです！
――最後に一言お願いいたします。
今回、このような素敵な機会をいただけて本当に嬉しかったです。B.L.T.さんの世界観の中で、新しい織莉叶を見ていただける内容になっていると思います。
手に取ってくださった方に少しでも印象に残れたら嬉しいですし、また呼んでいただけるように、これからももっと頑張っていきたいです。
今後とも応援よろしくお願いいたします！
【別カット】「美しい！」織莉叶『B.L.T.』初登場
織莉叶は、白色担当ながら“黒猫担当”を自称する個性派メンバー。2025年12月13日に開催されたLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演で新メンバーとしてお披露目され、グループに加入した。同公演は大きな熱気に包まれ、#Mooove!の勢いを印象付けるステージとなった。
また、5月23日にはZepp Shinjukuでグループ結成3周年記念ワンマンライブを控える。織莉叶は「新メンバーとして初めての周年ライブになるので緊張している」としつつ、「加入できたことへの感謝の気持ちをステージで届けたい」と意気込みを語った。グループとしては“完売”を目標に掲げており、「来てよかったと思ってもらえるライブにしたい」と呼びかけた。
最後に「新しい織莉叶を見ていただける内容になっていると思う」とアピールし、「また呼んでいただけるように、これからも頑張っていきたい」とさらなる飛躍を誓った。
【織莉叶インタビュー】
――『B.L.T.』への初掲載、おめでとうございます。今回の掲載が決まった際の率直なお気持ちをお聞かせください。
憧れだったB.L.T.さんに、こんなに早く掲載していただけると思っていなかったので、お話を聞いたときは本当にびっくりしましたし、とても嬉しい気持ちでいっぱいでした！
昔から誌面の雰囲気や世界観が大好きで、よく見ていたので、そこに自分が載れるなんて夢みたいで…。撮影当日もずっとワクワクしていましたし、「この中の一人になれたんだ」という実感がじわじわ湧いてきて、すごく幸せな時間でした。
――今回の撮影で、特にお気に入りのカットはありますか？
全衣装それぞれテイストも雰囲気も違っていて、どれも本当にお気に入りなのですが、特に赤のランジェリー衣装はずっと着てみたかったので、今回着させていただけてすごく嬉しかったです。自分らしさが出せた衣装だなと感じていて、撮影していてとても楽しかったです。
大人っぽい織莉叶もどうですか？？笑
――5月23日には、所属グループ「#Mooove!」の3周年ライブを控えていますが、現在の心境はいかがですか。
はい！今回、Zepp Shinjukuという大きな会場で周年ライブをさせていただくのですが、私は新メンバーとして初めての周年ライブになるので、正直すごく緊張しています。でもその分、#Mooove!に加入できたこと、そしてこの半年間で私を見つけてくださった方がいることへの感謝の気持ちをしっかりステージで届けたいと思っています。グループとしても「完売」を目標に掲げていて、今の私たちにとって大きな挑戦になるので、ひとりでも多くの方に来ていただけたら嬉しいですし、「来てよかった」と思ってもらえるライブにしたいです！
――最後に一言お願いいたします。
今回、このような素敵な機会をいただけて本当に嬉しかったです。B.L.T.さんの世界観の中で、新しい織莉叶を見ていただける内容になっていると思います。
手に取ってくださった方に少しでも印象に残れたら嬉しいですし、また呼んでいただけるように、これからももっと頑張っていきたいです。
今後とも応援よろしくお願いいたします！