今年のNBAプレーオフは視聴者数が直近33年間で最多…1試合平均で391万人が視聴

4月30日。NBAは、2025－26レギュラーシーズンに続いて、19日（現地時間18日、日付は以下同）からスタートした「NBAプレーオフ2026」でも高視聴率を記録していると発表した。

現在プレーオフはファーストラウンドの終盤に入っており、ここまで『ABC』、『ESPN』、『NBC/Peacock』、『Amazon Prime Video』の各放送局で、1試合平均391万人が視聴。特に今年は直近33年間で最高の視聴者数を記録したとのこと。

28日までの段階で、これらの放送局におけるプレーオフの1試合平均視聴者数は、1993年以来、最初の29試合の放送としては最高を記録。なかでもデトロイト・ピストンズとオーランド・マジックのシリーズ第4戦は、『NBC』と『Peacock』で平均542万人の視聴者数をたたき出し、平日夜に開催されたプレーオフ1回戦の第4戦としては史上最多の視聴者数をマーク。

また、レギュラーシーズン中、アメリカでは『ABC/ESPN』、『Amazon Prime Video』、『NBC/Peacock』、『NBA TV』を通じて1億7000万人がNBAの試合を視聴。これは24年ぶりの高水準で、昨シーズンから86パーセントも増加となった。



The NBA Playoffs are delivering their highest viewership in 33 years, with an average of 3.91 million viewers per game across ABC, ESPN, NBC/Peacock and Amazon Prime Video. pic.twitter.com/bZmI4CYiSJ

- NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2026

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