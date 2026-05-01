甲府にブラジル人DFメンデスが4年ぶり復帰「再びこの場に…」 日本でのプレー経験豊富な31歳
ヴァンフォーレ甲府は1日、ブラジル人DFメンデスが加入することをクラブ公式サイト上で発表した。
甲府のクラブ公式サイトによると、メンデスの背番号は『95』となる模様。メンデスは1995年4月25日生まれの31歳で、188cm/86kgの大型DFだ。日本でのプレー経験が豊富で、2015年9月〜2017年8月にはツエーゲン金沢、2017年8月〜2020年1月には栃木SC、2022年2月〜2023年1月には京都サンガF.C.、2023年5月〜2025年1月にはジェフユナイテッド千葉に所属していた。また、2020年9月〜2022年1月には甲府でもプレーしており、約4年ぶりの復帰となる。2025年1月の千葉退団後は無所属になっていた。
同サイトに掲載されたメンデスのコメントは、次のとおり。
「ヴァンフォーレ甲府に復帰できたことを大変嬉しく思います。再びこの場に戻り、皆さんと同じエネルギーを感じられることは、本当に特別なことです。もう一度、チーム一丸となり、全力と覚悟を持って、最後の瞬間まで共に戦い抜きましょう。一つひとつのプレーに最善を尽くし、最後までぶれることなく進んでいきたいと思います」
甲府のクラブ公式サイトによると、メンデスの背番号は『95』となる模様。メンデスは1995年4月25日生まれの31歳で、188cm/86kgの大型DFだ。日本でのプレー経験が豊富で、2015年9月〜2017年8月にはツエーゲン金沢、2017年8月〜2020年1月には栃木SC、2022年2月〜2023年1月には京都サンガF.C.、2023年5月〜2025年1月にはジェフユナイテッド千葉に所属していた。また、2020年9月〜2022年1月には甲府でもプレーしており、約4年ぶりの復帰となる。2025年1月の千葉退団後は無所属になっていた。
「ヴァンフォーレ甲府に復帰できたことを大変嬉しく思います。再びこの場に戻り、皆さんと同じエネルギーを感じられることは、本当に特別なことです。もう一度、チーム一丸となり、全力と覚悟を持って、最後の瞬間まで共に戦い抜きましょう。一つひとつのプレーに最善を尽くし、最後までぶれることなく進んでいきたいと思います」