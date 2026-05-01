ショーケース <3909> [東証Ｓ] が5月1日昼(12:30)に業績修正を発表。決算期変更する非開示だった26年3月期(15ヵ月の変則決算)の業績予想は連結経常損益が1.2億円となる見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期連結業績予想につきましては、期中で売上規模の大きい連結子会社のReYuu Japan株式会社（証券コード：9425 東証STD）を売却したことにより、売却後に当社の事業構造や収益構造が大きく変化したこと、本業のDXクラウド事業においても減損損失を計上したこと等、複数の事業再編を推し進めていたため、グループ全体の合理的かつ信頼性のある業績予想の算定及び公表が困難であったため未定としておりました。現時点において算定が可能になったことから、本業績予想を公表するものです。