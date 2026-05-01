1日13時現在の日経平均株価は前日比366.81円（0.62％）高の5万9651.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は751、値下がりは761、変わらずは56。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を332.87円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が135.97円、豊田通商 <8015>が85.88円、ダイキン <6367>が35.87円、中外薬 <4519>が30.07円と続く。



マイナス寄与度は74.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が38.97円、キオクシア <285A>が23円、信越化 <4063>が22.8円、フジクラ <5803>が22.73円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は空運で、以下、陸運、金属製品、パルプ・紙と続く。値下がり上位には証券・商品、精密機器、鉱業が並んでいる。



※13時0分14秒時点



株探ニュース