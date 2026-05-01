AOKIの疲労回復ウェアに、PEANUTSコラボの新作登場。女性向けにチュニックも発売
AOKIは、寄付付き商品カテゴリー「AOKI&TAKE CARE WITH PEANUTS」の春夏新作として、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス」のPEANUTSコラボモデル2種を発売した。
「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」のPEANUTSコラボ
同シリーズは高純度セラミックによる遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復や筋肉のコリ軽減が期待できるホームウェア。男女兼用でSSから4Lまで揃う5分袖7分丈パンツと、女性の声を受けて開発したチュニックタイプの2種類を用意した。
より快適に着用できるゆったりシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減する。汗をかきやすい季節も安心な消臭テープ付き。両タイプともスマートフォンや鍵を入れられるポケットが付いている。5分袖7分丈パンツは黒とカーキとグレー、チュニックは限定店舗のみの展開でベージュとグレーの2色を用意する。
価格はいずれも1万4,190円。スヌーピーたちの愛らしいイラストが施されたパッケージはギフトにもぴったりとのこと。
「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」のPEANUTSコラボ
同シリーズは高純度セラミックによる遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復や筋肉のコリ軽減が期待できるホームウェア。男女兼用でSSから4Lまで揃う5分袖7分丈パンツと、女性の声を受けて開発したチュニックタイプの2種類を用意した。
価格はいずれも1万4,190円。スヌーピーたちの愛らしいイラストが施されたパッケージはギフトにもぴったりとのこと。