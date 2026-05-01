中村倫也、26年度前期“朝ドラ”「風、薫る」出演決定 主人公2人が新潟で出会う患者役
【モデルプレス＝2026/05/01】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（総合・月曜〜土曜8時ほか）に、俳優の中村倫也が出演することが発表された。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
中村が演じるのは一ノ瀬りんと大家直美が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）。後にふたりの大きな壁となる役どころだ。中村が連続テレビ小説に出演するのは、2023年度後期「ブギウギ」以来となる。
中村は本作出演にあたり「あの頃。『医療従事者に感謝を』という言葉が日本中で溢れていました。あれから。いつか彼ら、彼女らの奮闘を描く物語に参加することができたら。たくさんの『ありがとう』を感じられる作品に出会えたら。そんな想いから、今作への出演を決意しました。演じる柳生という男は、『社会全体の利益』という視点をもたらす存在だと聞いています。共に『社会』というものを、もう一度見つめ直すきっかけになれれば嬉しく思います」とコメントを寄せている。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。（modelpress編集部）
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◆中村倫也「風、薫る」出演決定
中村が演じるのは一ノ瀬りんと大家直美が新潟で出会う患者・柳生藤次（やぎゅう・とうじ）。後にふたりの大きな壁となる役どころだ。中村が連続テレビ小説に出演するのは、2023年度後期「ブギウギ」以来となる。
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。（modelpress編集部）
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