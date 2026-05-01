世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。これをもって2日に東京ドームで行われる歴史的な一戦が成立した。計量はファンに公開され、2人は決戦ボディを披露。中谷は「バッチリです。悔いなく仕上げることができました」と調整に手ごたえを語った。

先に中谷がクリアし、引き締まった肉体で力こぶを作った。続けて井上も腹筋がくっきり割れた決戦ボディで計量。リミットでクリアし、大歓声を浴びた。フェースオフで13秒にらみ合い、最後は笑顔でがっちり握手。決戦ムードが高まった。

中谷は直後に取材対応。フェースオフで微笑みも見せていたことを問われると「明日戦えることが幸せです。ずっとイメージできている」と待ちきれない胸中を語った。

状態については「バッチリです。悔いなく仕上げることができました。あとは明日までリカバリーを集中してやるだけです」と順調ぶりを語った。公開での計量に「たくさんのファンの方の前に立つとエネルギーを感じられる。幸せを感じられています」と喜びを感じている。

井上の状態を目の当たりにし「お互い仕上がっているという感じ」と警戒。“伝説の日”になるとされる一日へ「いろんな意見がありますけど、歩んできた僕のストーリーを発揮して勝利したい」と話した。東京ドームのチケット5万5000席分が1か月以上前に完売となっている、大注目の一戦。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。

井上は昨年、自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）、12月にアラン・ピカソ（3-0判定勝ち）と対戦し、歴代最多の世界戦27連勝を達成した。

対する中谷は昨年12月の前戦、井上の前座でスーパーバンタム級転向初戦を行った。セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を相手に苦戦を強いられたが、判定勝ち。世界ランキングではWBA、WBC、WBOで同級1位、IBFで3位に位置している。

昨年3月の年間表彰式で、井上が中谷との対戦を呼びかけたことをきっかけに、ビッグマッチの計画が進んだ。権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）では井上が2位、中谷は6位。“史上最高の日本人対決”と称され、ともにデビューから32戦無敗のまま激突する。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信。



（THE ANSWER編集部）