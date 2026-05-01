俳優の鶴見辰吾が4月29日、自身のインスタグラムを更新。妻が持たせてくれたおにぎりを公開した。



【写真】見れば見るほどシロイルカ 表情もかわいく見えてくる

鶴見は「奥さんが、稽古場に向かうのに持たせてくれるおにぎりが、シロイルカみたいな顔になってた やられた」と記した。添えたのは涙を流して笑う顔の絵文字。夫婦の関係性が伝わってくる、ほっこりさせる投稿だった。



この日の投稿も「#リプリー」のハッシュタグをつけていたように、5月の舞台「リプリー」を目前に控える鶴見。アップした写真はのりを巻いたシンプルなおにぎり。ごはんの部分からのぞく昆布がまるで目のようだ。ファンからは「ばっちり目が合っちゃいますね！」「愛情たっぷりですね」「食べたらとってもパワーがでそう」といった声が寄せられたほか、俳優の内田朝陽も「鶴見さん。かわいいです」と反応していた。



鶴見は1964年生まれ、東京都出身。79年放送のTBS系ドラマ「3年B組 金八先生」で杉田かおる演じる雪乃と恋に落ち、父親となる中学3年生の宮沢保役で出演し話題に。ドラマや映画、舞台と幅広く活躍。2004年に結婚している。



（よろず～ニュース編集部）