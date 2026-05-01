アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」にて、メキシコの祝祭「Cinco de Mayo」に合わせたメキシカン・フィエスタを開催！

フライデーズ人気のメキシカンメニューに加えて、テキーラやマルガリータなど本場さながらのお酒も楽しめます☆

TGIフライデーズ「Cinco de Mayo」

期間：2026年5月1日（金）〜 5月6日（水）

実施店舗：TGI フライデーズ 全13店舗

世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」

ゴールデンウィーク限定で、メキシコの祝祭「Cinco de Mayo」にあわせたメキシカン・フィエスタが開催されています！

期間中は、店内のバーカウンターを中心にメキシカンガーランドなどで装飾され、陽気でカラフルな“Fiesta空間”へと変貌。

ゴールデンウィークの特別なひとときを、非日常のエンターテインメント体験として楽しめます！

Cinco de Mayoメニュー

メニュー・価格：

・チキンケサディア CHICKEN QUESADILLA 1,133円（税込）

・クリスピーチキンフィンガータコス CRISPY CHICKEN FINGER TACOS 1,969円（税込）

・フライデーズナチョス FRIDAYS NACHOS 1,749円（税込）

・ブラッケン シュリンプ メキシボウル BLACKENED SHRIMP MEXI BOWL 2,189円（税込）

・ザ ベスト フライデーズ マルガリータ THE BEST FRIDAYS MARGARITA 924円（税込）

・ウルティメイト マルガリータ ULTIMATE MARGARITA 1,419円（税込）

ナチョスやタコスなどのフライデーズ人気のメキシカンメニューに加え、テキーラやマルガリータといった本場さながらのドリンクもラインナップ。

空間、料理、ドリンクが一体となり、まるで海外のパーティーに迷い込んだかのような、心躍るひとときが過ごせます☆

メキシコの祝祭を楽しむ、ゴールデンウィーク限定のフィエスタ！

「Cinco de Mayo」は、2026年5月1日（金）から5月6日（水）まで、TGIフライデーズの全13店舗で開催中です。

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