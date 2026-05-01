あすの『土スタ』は『泉京香は黙らない』SP！ 主演・飯豊まりえの素顔を友人・西野七瀬が語る
あす5月2日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、5月4日放送の岸辺露伴シリーズ最新作『泉京香は黙らない』を特集。主演の飯豊まりえをゲストに迎える。
【写真】『泉京香は黙らない』場面写真＆新ビジュアル公開 飯豊まりえ＆高橋一生が背中合わせに
岸部露伴シリーズ最新作でシリーズ初の主演を務める“岸辺露伴のバディ・泉京香”役・飯豊まりえがゲストで登場。岸辺露伴シリーズの名場面振り返りや、岸辺×泉のバディシーン特集、貴重なメイキング映像や、こだわりの衣装ができるまでの裏話まで、シリーズの魅力を徹底解剖する。
後半は「飯豊まりえワールド」を掘り下げる。友人・西野七瀬が語る飯豊の素顔から、飯豊にとって「人生の一品」だというものを、スタジオでも堪能する。
『土スタ』「岸辺露伴シリーズ最新作！ 泉京香は黙らないスペシャル」は、NHK総合にて5月2日13時50分放送。
【写真】『泉京香は黙らない』場面写真＆新ビジュアル公開 飯豊まりえ＆高橋一生が背中合わせに
岸部露伴シリーズ最新作でシリーズ初の主演を務める“岸辺露伴のバディ・泉京香”役・飯豊まりえがゲストで登場。岸辺露伴シリーズの名場面振り返りや、岸辺×泉のバディシーン特集、貴重なメイキング映像や、こだわりの衣装ができるまでの裏話まで、シリーズの魅力を徹底解剖する。
後半は「飯豊まりえワールド」を掘り下げる。友人・西野七瀬が語る飯豊の素顔から、飯豊にとって「人生の一品」だというものを、スタジオでも堪能する。
『土スタ』「岸辺露伴シリーズ最新作！ 泉京香は黙らないスペシャル」は、NHK総合にて5月2日13時50分放送。