科学・技術・人と出会う夏の3日間！ GSTEM-CPP 女子中高生夏の学校2026

記事ポイント 理工系を目指す女子中高生100名が3日間、研究者・技術者と実験やキャリア対話を体験参加費は宿泊・食費込みで10,000円。2026年6月13日まで募集受付中花王・MizLinxほか15以上の学協会・企業が実験プログラムを提供 理工系を目指す女子中高生100名が3日間、研究者・技術者と実験やキャリア対話を体験参加費は宿泊・食費込みで10,000円。2026年6月13日まで募集受付中花王・MizLinxほか15以上の学協会・企業が実験プログラムを提供

理工系への進路を考える女子中高生に向けたイベント「女子中高生夏の学校2026〜科学・技術・人との出会い〜」が、2026年8月8日（土）から10日（月）の3日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで開かれます。

2005年にスタートし、今回で22回目を迎えるこのイベントは、実験体験や研究者との対話を通じて、理工系のキャリアを具体的に描く機会を提供しています。

参加者の募集は2026年4月24日から始まっており、締め切りは6月13日（土）です。

GSTEM-CPP「女子中高生夏の学校2026」





後援：文部科学省、独立行政法人男女共同参画機構、一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）ほか

開催日時：2026年8月8日（土）〜8月10日（月）の3日間会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町3-1）アクセス：小田急線「参宮橋駅」西口より徒歩約7分対象：女子中高生（中学3年生・高校1〜3年生・高等専門学校生）100名参加費：10,000円（会期中の宿泊費・食費込み）申込期間：2026年4月24日（金）〜6月13日（土）申込・詳細：主催：特定非営利活動法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト（GSTEM-CPP）

「女子中高生夏の学校2026」を主催するのは、2018年に設立された・女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト（GSTEM-CPP）です。

文部科学省の後援を受けるこのイベントは、理工系分野の研究者・技術者・大学院生と直接つながれる場として22年間積み重ねられてきています。

3日間の宿泊型プログラムに全国から100名の女子中高生が集い、科学実験・ポスター展示・対話型ワークショップを組み合わせた構成で進められます。

今回は15を超える理工系学協会・企業が実験プログラムを提供し、40を超える学協会・研究機関・企業がポスターを展示します。

各ポスターの前に立てば、発表者と直接話せる場が設けられており、論文や教科書では読み取れないリアルな声を聞くことができます。

宿泊をともなう3日間の共同生活の中で、同じ関心をもつ仲間と出会えることも、このイベントならではの特徴のひとつです。

3日間のプログラム





1日目の午後には、3名の登壇者によるキャリア講演が行われます。

大隅基礎科学創成財団理事の竹重一彦さんが「未来をひらく理工系キャリア：知らないを知る喜びをあなたへ」をテーマに語り、MizLinxの野城菜帆さんが「未知の領域の探求を通して、持続可能で豊かな未来を実現する」と題した話を届けます。

花王の難波綾さんは「好きな『なんで？』を追いかけて研究者になった話」として、好奇心から研究者の道を選んだ実体験を紹介します。

2日目夜の交流会では、参加者同士だけでなく、講師・実行委員・女子大学生・大学院生とも自由に話せる時間が設けられます。

ピンクのTシャツを着たスタッフが教室の前で参加者に語りかける場面に象徴されるように、3日間を通じて一人ひとりに寄り添う雰囲気の中でプログラムが進行します。

研究者や技術者との1対1に近い対話の機会は、大学のオープンキャンパスや授業では得られない密度の交流となっています。

3日間を通じて、本格的な実験実習・ポスター展示・グループ発表・キャリア講演と、異なる形式のプログラムが積み重ねられます。

文部科学省・経団連など複数の機関の後援を受けるこのイベントは、22年の実績をもとに女子中高生の理工系キャリア形成を支えてきています。

参加費10,000円（宿泊費・食費込み）で申し込めるこのプログラムの募集締め切りは2026年6月13日（土）で、公式サイト（natsugaku.jp）から受け付けています。

「女子中高生夏の学校2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「女子中高生夏の学校2026」はいつ始まったイベントですか

A. 2005年に第1回が開かれ、2026年の開催が第22回目となります。

Q. 参加できる学年はどこからどこまでですか

A. 中学3年生・高校1年生から3年生・高等専門学校生の女子が対象です。

Q. 実験プログラムの内容は何によって決まりますか

A. 協力する理工系学協会・企業が内容を提供しており、今回は15を超える団体・企業が実験プログラムを担当します。

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