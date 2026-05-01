異国文化が育てた食が東京に集結！ 東武百貨店池袋本店 〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店8階催事場で2026年5月8日〜12日の5日間、長崎・神戸・横浜から約50店舗が集結します長崎グルメの東武限定品として佐世保海軍ローストビーフバーガー（2,801円）や対馬直送の本マグロ丼（イートイン3,300円）が登場します横濱ハーバーの焼きたて実演が神奈川県外として初めて登場します 東武百貨店 池袋本店8階催事場で2026年5月8日〜12日の5日間、長崎・神戸・横浜から約50店舗が集結します長崎グルメの東武限定品として佐世保海軍ローストビーフバーガー（2,801円）や対馬直送の本マグロ丼（イートイン3,300円）が登場します横濱ハーバーの焼きたて実演が神奈川県外として初めて登場します

異国文化が育んだ港町ならではの食が、東京・池袋に一堂に集まります。

東武百貨店 池袋本店は、2026年5月8日(金)から12日(火)の5日間、8階催事場にて「〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜」を初めて開催します。

東武限定品・初出店・県外初出品を含む約50店舗が出揃い、長崎・神戸・横浜それぞれの食文化が一堂に集まるイベントです。

東武百貨店池袋本店「〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約250坪）期間：2026年5月8日(金)〜12日(火)営業時間：午前10時〜午後7時（イートインは閉場30分前がラストオーダー）店舗数：約50店舗

長崎・神戸・横浜は、幕末から明治にかけて異国との交流が盛んだった開港の地で、外来の食文化を取り込みながら独自のグルメを育んできます。

この催事では、三都の実力店が東武限定品や実演販売を持ち寄り、普段なかなか手に入らない銘品が一堂に揃います。

会場となる8階催事場（約250坪）には、東武限定品・初出店・県外初出品と、この5日間だけの特別な品揃えが並びます。

長崎の海の幸や佐世保バーガー、神戸発のジェラートとアップルパイ、横浜の定番土産の焼きたて実演と、三都それぞれの個性が凝縮された構成です。

長崎グルメ（東武限定・実演）

長崎グルメの目玉は、佐世保のバーガー専門店「佐世保バーガービッグマン」が東武限定で提供する「佐世保海軍ローストビーフバーガー」（2,801円）です。

自家製パテ2枚の上にローストビーフを重ねた厚みのある構成で、バンズからあふれる肉の層が佐世保バーガーらしいボリュームを体現しています。

各日20点の数量限定で、実演販売ならではの作りたての状態で提供されます。





「対馬の季節」が手がける東武限定の「極上本マグロ丼」（イートイン3,300円）は、対馬から直送した本マグロを使うイートイン専用品です。

黒塗りの丼に薄切りのマグロ刺身が花びら状に広がり、味噌汁と薬味の小皿が添えられたセット構成で提供されます。

選び抜かれた本マグロのとろけるような口どけが特徴の一杯です。





実演販売の「三井楽水産」は、「五島鬼鯖棒鮨」（3,780円・1本）を提供します。

竹の皮に包まれた状態で白地の有田焼風皿に2切れ並べられ、サバと酢飯の断面が美しく重なった一本押し寿司です。

五島列島で水揚げされた鯖に独自の旨酢をなじませており、産地ならではの旨みが引き出されています。

神戸スイーツ（初出店・東武限定）





神戸のジェラートショップ「ジェラテリア モンクション」が東武百貨店に初出店し、東武限定フレーバー「レモンバジリコのソルベ」（イートイン650円・各日30点限定）を提供します。

淡路島の農園で育てたレモンとフレッシュバジルを合わせたさっぱりとしたソルベで、神戸らしいハーブ使いが際立つ初出店限定の一品です。





同じく神戸から初出店の「TOKINONE」は、実演による「焼き立てアップルパイ」（981円・1個）を販売します。

スレートのプレートに赤いりんごを添えたディスプレイが目を引き、パイ生地を割ると断面にりんごとチョコレートクリームの詰め物が現れます。

酸味と甘みのバランスが取れたりんごにレーズンとくるみを加えた、焼きたてで提供される一品です。

横浜グルメ（県外初出品）





横浜の定番土産として知られる「横濱ハーバー」が、神奈川県外として初めて実演販売に登場します。

「焼きたてハーバーダブルマロン」（270円・1個）は、横浜土産の定番品を催事場内で焼き上げ、出来たての状態で提供される一品です。





同じく県外初出品の「横濱ハーバーはまっこもちクリーミー」（151円・1個）は、もちもち生地の中にマロン餡とカスタードをブレンドしたクリームを閉じ込め、やわらかく焼き上げた焼き菓子です。

270円のダブルマロンとともに、横浜を代表する2品が神奈川県外として初めて実演販売されます。

「〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜」は2026年5月8日(金)から12日(火)の5日間のみの開催で、東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約250坪）を会場とします。

東武限定品・初出店・県外初出品が揃い、三都それぞれのこだわりが東京で確かめられるイベントです。

「〜三都・港めぐり〜長崎・神戸・横浜」の紹介でした。

よくある質問

Q. イートインのラストオーダーは何時ですか

A. 閉場30分前の午後6時30分がラストオーダーです。

Q. 「レモンバジリコのソルベ」は何個限定ですか

A. 各日30点の限定販売です。

Q. 「横濱ハーバー」の商品はこれまで神奈川県外で販売されていますか

A. 今回の催事が神奈川県外での初出品となります。

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