厚生労働省所管の特別民間法人、中央労働災害防止協会（中災防）は、厚労省と労働災害防止団体等が主唱する令和８年「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」のイメージキャラクターとして、熱中症対策ポスターに俳優・モデルの鈴鹿 央士を起用する。

鈴鹿は厚労省と中災防が主唱する令和８年度「全国安全週間」スローガンポスターにも起用されている。

「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」とは、厚労省と労働災害防止団体等が主唱する職場における熱中症対策のための取り組み。ＷＢＧＴ値による 熱中症リスクの把握や重篤化の防止など、ガイドラインに基づいた熱中症対策を呼びかける。 中災防は、セミナーや講師派遣、図書や用品、ポスターの提供などで具体的な対策を支援している。

「熱中症対策」ポスターは、働く仲間を守る「ひと言」の重要性を鈴鹿の笑顔を通じて表現したポスターで、職場内での積極的な声掛けを促進し、従業員同士が互いの体調を気遣う具体的なアクションへとつなげることを目的としたデザイン。今月１日〜８月３１日の間、職場や工場、関係団体に掲示される。なお、同キャンペーンのポスターは、「全国安全週間」のポスターと同様に５月１日から中災防のＥＣサイトで４８４円（税込、送料別）で個人でも購入可能となっている。