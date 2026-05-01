実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。在学中の大学について語った。

岸谷が登場すると、同局・小室瑛莉子アナウンサーがその経歴を紹介。「中学を卒業後に海外に留学し、イタリアの名門・ボッコーニ大学に在学中。また2024年12月には、俳優の岸谷五朗さん、元“プリンセス プリンセス”の奥居香さんの長男であることを公表し話題に」と伝えた。

また「現在は英語指導や海外留学支援などを行う会社の代表を務め、メディアで政治や教育に関する発信で注目を集め、マルチに活躍する若き教育実業家」との解説に、「ハライチ」澤部佑は「今、在学中のイタリアのボッコーニ大学というのが、とんでもない大学なんですよね？」と指摘した。

これに岸谷が「なんかね、凄いっていうウワサは聞くんですけど、僕はよく分かってない。大学ランキングは上のほうにいるらしい」と謙そんすると、フリーアナウンサーの神田愛花は「東大よりも上ってことですか？」と質問。「みたいですね」と濁す岸谷に、「全然上でしょ」との声が上がると、「まあ…ね？」とおどけてみせた。

そこで金曜レギュラーを務める「ぱーてぃーちゃん」信子は「ハーバードは？ハーバード」とブッ込み。「ハーバードはもっと上にいる」との答えに「ゴメン、気まずい、間違えた」と反省したが、岸谷は「いろんな測り方でランキングが出ますけど、一定の測り方でその分野では強い」とフォローした。

現在は3年で休学中という岸谷は「卒業を頑張ってするぞという思いで」と告白。澤部は「その思いで、今“ぽかぽか”に…大丈夫か？」と案じて笑いを誘っていた。