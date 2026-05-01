辻ちゃん長女・希空（のあ）、“18歳年下妹”夢空（ゆめあ）ちゃんのご機嫌ショット公開「満点の笑顔」「お姉ちゃんと一緒にいれてご機嫌なのかな」と話題
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔ショットを公開した。
【写真】辻ちゃん18歳長女「愛嬌がいい」妹の近距離ショット公開
希空は「ご機嫌夢ちゃん」とコメントを添え、夢空ちゃんの写真を4枚コラージュしたものを投稿。ピンクの洋服を着た夢空ちゃんが笑顔を見せている姿が写されている。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃん愛が伝わる」「大好きなお姉ちゃんと一緒にいれてご機嫌なのかな？」「天使の可愛さ」「満点の笑顔」「いつもニコニコしてて愛嬌がいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「愛嬌がいい」妹の近距離ショット公開
◆希空、夢空ちゃんの笑顔ショット公開
希空は「ご機嫌夢ちゃん」とコメントを添え、夢空ちゃんの写真を4枚コラージュしたものを投稿。ピンクの洋服を着た夢空ちゃんが笑顔を見せている姿が写されている。
◆希空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃん愛が伝わる」「大好きなお姉ちゃんと一緒にいれてご機嫌なのかな？」「天使の可愛さ」「満点の笑顔」「いつもニコニコしてて愛嬌がいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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