【RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]】 5月30日 発売予定 価格：4,290円 ガンダムベースANNEX新千歳空港店特別販売商品

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]」を、5月30日よりガンダムベースANNEX新千歳空港店にて特別販売することを発表した。価格は4,290円。

本製品は、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」を、初音ミクをイメージした特徴的なカラーリングを成形色にて再現した商品。

初音ミクVer.オリジナルのリアリスティックデカールが付属しているほか「特別カラー」のビーム・サーベルエフェクトが付属している。

今回「ガンダムベース」の公式Xアカウントにて本製品の発表を行なっており、ガンダムベースANNEX新千歳空港店での特別販売となることを伝えている。

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